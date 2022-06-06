Вишневский обратился в прокуратуру из-за "лишних" этажей здания на Садовой улице

Депутат Заксобрания Борис Вишневский обратился к главному прокурору Петербурга Виктору Мельнику с просьбой содействовать в устранении нарушения высотного регламента в центре города, говорится 6 июня в Telegram-канале парламентария. Речь идет о содействии в сносе двух верхних этажей здания по Садовой улице, 8/7, лит. Б, из-за которых постройка достигает высоты 22 метра и выступает за лицевой фасад.

Здание было надстроено в ходе реконструкции со сносом, что привело к существенному изменению его габаритов. "В результате этой "реконструкции" старое здание снесли и построили новое, 7-этажное, которое ощутимо "вылезает" за уровень лицевого фасада. Что прямо противоречит требованиям режима ОЗ1. Но очень прибыльно: там размещен отель", — описал суть претензий Вишневский.

В 2018 году прокуратура Петербурга направила тогдашнему вице-губернатору Игорю Албину представление с требованием устранить нарушения, сделанные при реконструкции. В 2019 году представление об устранении нарушений федерального законодательства было вынесено в адрес вице-губернатора Николая Линченко. "Проще говоря, о сносе незаконных верхних этажей до уровня лицевого фасада, — уточнил Вишневский. — Прошло три года. Воз и ныне там".

В своем обращении к прокурору депутат отмечает, что "на сегодняшний день никакой реконструкции здания с уменьшением высоты до уровня лицевого фасада <...> проведено не было, нарушения законодательства не устранены". В связи с этим Вишневский просит надзорное ведомство провести проверку по факту неисполнения Смольным представления прокуратуры и обратиться в суд с иском о сносе двух верхних этажей дома.

Ранее депутату пришлось доказывать, что здание было построено до революции и потому относится к числу исторических. "Как и в случае с Манежем Финляндского полка, у ГУИОН просто не было документов, обосновывающих произведенную замену года постройки с "до 1917" на "1918". "Знатоков" городской архитектуры из КГИОП не смутил год постройки 1918 — известный год строительного бума в Петрограде", — отметил он.

Фото: Telegram-канал "ВишНевскоеВремя"