Комитет Госдумы одобрил законопроект о "конфиденциальном сотрудничестве" с зарубежными спецслужбами

Думский комитет по госстроительству и законодательству поддержал к принятию в первом чтении законопроекта, приравнивающего к госизмене переход на сторону противника во время боевых действий, сообщил 6 июня ТАСС. При этом глава комитета Павел Крашенинников заявил агентству, что инициатива потребует внесения серьезных изменений ко второму чтению.

Проект предполагает дополнение статьи о госизмене (ст. 275 УК РФ) пунктом о "переходе на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ". Наказание за такой поступок составит от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей или без него и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Кроме того, законотворцы намерены дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей 275.1, карающей за "конфиденциальное сотрудничество со специальной службой иностранного государства, международной или иностранной организацией либо с их представителями". Статья не будет касаться непосредственно госизмены, под сотрудничеством предлагается понимать "тайное установление и поддержание контакта" с иностранной спецслужбой, организацией или их представителями ради "оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ". За такие действия предполагается наказание в виде заключения на срок от двух до восьми лет со штрафом до одного миллиона рублей.

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