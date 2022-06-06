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Новости 13:32

Бриг "Россия" пришвартовался к дамбе для последующего участия в "Алых парусах"

фото ЗакС политика Бриг "Россия" пришвартовался к дамбе для последующего участия в "Алых парусах"

Символ петербургского праздника выпускников "Алые паруса" бриг "Россия" пришвартовался к дамбе для подготовки к участию в праздничном мероприятии, информирует пресс-служба Комплекса защитных сооружений.

Для проведения тренировочных манёвров бригу предоставили причал судопропускного сооружения С-1. Там же на судно монтируют необходимое музыкальное и световое оборудование.

Напомним, в этом году "Алые паруса" пройдут в очном формате 24 июня. Курировать мероприятие поручено вице-губернатору Борису Пиотровскому.


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