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Новости 13:35

Главу Комтранса Полякова планируют сделать вице-губернатором Петербурга

фото ЗакС политика Главу Комтранса Полякова планируют сделать вице-губернатором Петербурга

Законодательному собранию Петербурга 6 июня направили кандидатуру председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова на должность вице-губернатора, сообщили в Смольном.

Городской парламент может согласовать нового члена правительства уже во вторник, 7 июня.

Ожидается, что Поляков возьмет на себя полномочия ушедшего на работу в АвтоВАЗ Максима Соколова. Он будет отвечать за решение вопросов инвестиционной политики, транспорта, промышленной и научно-технической политики. 

Поляков руководил комтрансом с 2020 года. До этого возглавлял сначала  АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области", затем - Ленинградскую областную торгово-промышленную палату. 

В начале 2000-х работал депутатом Заксобрания Ленобласти. Был председателем областного парламента и координатором "Молодой Гвардии Единой России" по Северо-Западному федеральному округу.


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