Сооснователь "Яндекса" обжалует внесение в санкционный список ЕС

Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож намерен обжаловать включение его в санкционный список Евросоюза, опубликованный на прошлой неделе, сообщило 6 июня РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании. В "Яндексе" заявили о намерении оказать поддержку своему экс-генеральному директору в его начинаниях.

В компании заявили о "крайнем разочаровании" из-за включения Воложа в черный список ЕС. "Мы считаем это решение совершенно несправедливым и основанным на неточном понимании Аркадия и того, что такое "Яндекс". <...> Мы окажем любую возможную поддержку компании и Аркадию, поскольку он пытается обжаловать и отменить свое необоснованное назначение", — говорится в заявлении "Яндекса".

О попадании Воложа под санкции стало известно 3 июня. В тот же день он заявил об уходе с занимаемых в компании постов, заодно охарактеризовав ограничения против себя как "ошибочные и в конечном счете контрпродуктивные".