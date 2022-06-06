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Новости 17:24

Голикова пообещала передать "дворцы" Пенсионного фонда под стационары

фото ЗакС политика Голикова пообещала передать "дворцы" Пенсионного фонда под стационары

Вице-премьер Татьяна Голикова высказалась о судьбе зданий Пенсионного фонда после его объединения с Фондом социального страхования, поведал 6 июня в своем Telegram-канале депутат Александр Хинштейн. По ее словам, постройки могут быть перепрофилированы под медицинские стационары и бюро медико-социальной экспертизы.

"Нас часто спрашивают о "дворцах" Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы", - процитировал депутат заявление Голиковой, сделанное на заседании фракции "Единой России" в Госдуме.

В конце мая правительство направило на рассмотрение Госдумы законопроект об объединении Фонда соцстрахования с Пенсионным фондом. Предполагается, что это позволит улучшить удобство получения гражданами услуг.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна


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