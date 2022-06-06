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Новости 17:39

Ленобласть передала шесть автобусов подшефному Енакиево

фото ЗакС политика Ленобласть передала шесть автобусов подшефному Енакиево

Ленинградская область снарядила шесть пассажирских автобусов марки ПАЗ для работы на улицах подшефного города Енакиево в ДНР, сообщила 6 июня пресс-служба региональной администрации. Транспорт прежде работал на маршрутах Ленобласти.

Вместе с автобусами в Донбасс послали четыре тонны гуманитарной помощи, включая средства личной гигиены, детское питание и канцтовары. Кроме того, строительный блок Ленобласти отправил груз для подготовки к отопительному сезону и ремонта кровель, систем водоснабжения и прочего.

"Ленинградская область продолжает помогать Енакиево. Там уже работают наши дорожные службы, техника, привезли мобильный асфальтобетонный завод. Приводят дороги в порядок. Теперь поможем общественным транспортом", - прокомментировал отправку ПАЗов губернатор региона Александр Дрозденко.

О принятии шефства Ленобласти над Енакиево стало известно в начале мая. Сегодня же в Мариуполь прибыла партия строительной техники из Петербурга.


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