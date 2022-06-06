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Новости 14:40

В Мариуполь прибыла очередная партия техники из Петербурга

фото ЗакС политика В Мариуполь прибыла очередная партия техники из Петербурга

В понедельник, 6 июня, на территорию украинского Мариуполя, администрация которого находится под контролем российских войск, прибыла новая партия строительной техники из Петербурга, известил у себя в Telegram-канале назначенный РФ глава города Константин Иващенко.

По словам вице-губернатора Валерия Пикалева, в составе колонны находились самосвалы и погрузчики, которые необходимы для вывоза строительного мусора, пишет 78.ru. Также приехали специалисты, которые будут обслуживать технику.

1 июня губернатор Северной столицы Александр Беглов посетил Мариуполь, где подписал соглашение о побратимстве с городом. В рамках обоюдного взаимодействия предполагается, что Петербург будет помогать восстанавливать разрушенный в ходе "спецоперации" населённый пункт.

В свою очередь спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский предложил помочь Мариуполю старыми автобусами.


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