Бельский предложил помочь Мариуполю старыми автобусами Петербурга

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский на брифинге 1 июня предположил, что Петербург может помочь Мариуполю своим общественным транспортом. После транспортной реформы появились свободные автобусы, отметил Бельский.

- Мы сейчас, для примера, обновляем технику достаточно серьезно, у нас идет транспортная реформа. У нас высвобождается техника, которая сейчас стоит на линии, она работает - это тоже помощь, которую мы можем оказать Мариуполю, - сказал спикер.

По его словам, прежде чем переходить к подсчету возможной финансовой помощи, необходимо направить в Мариуполь профессионалом. Они должны провести экспертизу и определить, что и как восстанавливать, сказал Бельский.

- Фактически нужно будет восстанавливать практически всю инфраструктуру, которая тем или иным образом была повреждена, - считает руководитель парламента.

Напомним, ранее 1 июня губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Мариуполь для подписания соглашение о побратимстве. Восстановление городу понадобилось после начала "специальной военной операции" России на Украине.

София Саттарова / фото: Константин Леньков