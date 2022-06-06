Жилищный комитет приобретёт свыше тысячи машин для уборки последствий будущих зим

На Жилищный комитет Смольного возложили обязанности по централизованной закупке уборочной техники, предназначенной для очищения внутриквартальных территорий: уже грядущей зимой дворы будут убирать согласно новым правилам, сообщили в городской администрации.

Вместо коммерческих подрядчиков с 2023 года дворы будут убирать специально созданные бюджетные учреждения. В рамках реформы жилком приобретёт 1160 коммунальных машин и 616 комплектов навесного оборудования: всё будет собрано либо в России, либо в Белоруссии.

Ранее, напомним, губернатор Александр Беглов анонсировал создание новой бюджетной компании по уборке города. По замыслу властей, теперь содержание внутриквартальных территорий должно быть передано бюджетным учреждениям, которыми станут районные жилищные агентства.