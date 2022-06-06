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Жилищный комитет приобретёт свыше тысячи машин для уборки последствий будущих зим

фото ЗакС политика Жилищный комитет приобретёт свыше тысячи машин для уборки последствий будущих зим

На Жилищный комитет Смольного возложили обязанности по централизованной закупке уборочной техники, предназначенной для очищения внутриквартальных территорий: уже грядущей зимой дворы будут убирать согласно новым правилам, сообщили в городской администрации.

Вместо коммерческих подрядчиков с 2023 года дворы будут убирать специально созданные бюджетные учреждения. В рамках реформы жилком приобретёт 1160 коммунальных машин и 616 комплектов навесного оборудования: всё будет собрано либо в России, либо в Белоруссии.

Ранее, напомним, губернатор Александр Беглов анонсировал создание новой бюджетной компании по уборке города. По замыслу властей, теперь содержание внутриквартальных территорий должно быть передано бюджетным учреждениям, которыми станут районные жилищные агентства.


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