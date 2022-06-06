Братья и сестры военнослужащих и волонтеров, погибших в Донбассе, смогут претендовать на выплаты

Президент Владимир Путин подписал указ с уточнением перечня категорий родственников, которые смогут претендовать на выплаты от государства в случае гибели силовиков, служащих и волонтеров на Украине, в Донбассе и Сирии. Документ опубликован 6 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о выплатах в размере пяти миллионов рублей, которые полагаются родственникам военнослужащих, росгвардейцев, полицейских, пограничников, волонтеров и служащих, погибших непосредственно при выполнении задач или же в течение года после увольнения или прекращения волонтерской деятельности, если смерть наступила от полученных ран. Согласно тексту указа, выплата должна будет распределяться равными долями между ближайшими родственниками, а в случае их отсутствия — между "полнородными и неполнородными братьями и сестрами".

Путин в конце апреля подписал указ о выплатах родственникам погибших на Украине. Раненые в ходе спецоперации могут претендовать на выплаты в размере трех миллионов рублей.