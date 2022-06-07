Российский McDonald's подал заявку на регистрацию новых логотипов

Бывшая российская сеть McDonald's подала в Роспатент заявки на регистрацию двух товарных знаков в виде изображений, рассказало накануне агентство "Москва" в своем Telegram-канале. Логотипы представляют собой сочетания оранжевых линий с красными кругами на зеленом фоне.

"Это варианты возможных логотипов", — прокомментировали поданные заявки в пресс-службе компании. Там же отметили, что красный, оранжевый и зеленый могут рассматриваться в качестве возможных новых цветов бренда.

Правообладатель регистрирует товарные знаки для производства печатной продукции, зонтиков, рюкзаков, одежды, игрушек, сэндвичей, продуктов из мяса, рыбы и птицы, газированной воды и многого другого.

Ранее Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку компанией ООО "Клуб-Отель" 100% уставного капитала ООО "ДВРП" и ООО "Макдоналдс" у американской компании "Макдоналдс Корпорейшн".