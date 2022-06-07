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Выборы 2021

Новости 11:39

Общественная палата Петербурга заявила о хорошей подготовленности своих наблюдателей к выборам

фото ЗакС политика Общественная палата Петербурга заявила о хорошей подготовленности своих наблюдателей к выборам

Заместитель председателя Общественной палаты Петербурга Александр Вахмистров 7 июня выступил с отчетным докладом в Заксобрании. В частности, он рассказал, что на парламентских выборах 2021 года организация покрыла все избирательные участки города своими наблюдателями.

Всего было подготовлено 1950 наблюдателей. Кроме того, действовали мобильные группы. При Общественной палате Петербурга создали Центр общественного наблюдения.

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов заметил, что КПД от работы этих многочисленных наблюдателей был низким. "Яблочник" спросил, будет ли Общественная палата совершенствоваться в этом направлении и взаимодействовать с такими организациями как "Наблюдатели Санкт-Петербурга".

Вахмистров в ответ на это заявил, что все наблюдатели Общественной палаты прошли подготовку. По его словам, в их обязанности входило в случае обнаружения нарушения не действовать самостоятельно, а доводить информацию до сведения участковой избирательной комиссии. Также Вахмистров сообщил о взаимодействии на выборах 2021 года с 33 НКО, такими как "Юристы России" и "Общественный мониторинг".

Сергей Еремеев


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