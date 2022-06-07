ЗакС согласовал назначение Полякова "транспортным" вице-губернатором

Законодательное собрание Петербурга 7 июня поддержало назначение главы комитета по транспорту Кирилла Полякова на должность вице-губернатора. Его кандидатуру представил губернатор Александр Беглов.

— Кирилл Валентинович обладает высокими деловыми и личными качествами, — отметил Беглов.

Новый вице-губернатор будет решать вопросы транспорта, инвестиционной, промышленной и научно-технической политики.

Отвечая на вопросы депутатов, Поляков сообщил, что в рамках транспортной реформы Петербург планирует сделать пересадочный тариф между городским транспортом и пригородными электричками. По словам чиновника, сейчас город обсуждает этот вопрос с РЖД.

С трибуны в поддержку представленной кандидатуры выступил депутат Михаил Амосов ("Справедливая Россия — За правду"). Он признался, что до начала транспортной реформы ждал к ней больше претензий.

— Кирилл Валентинович прошел большой путь и вырос как политик, как государственный деятель за то время, что я его знаю. Он энтузиаст своего дела, ему нравится, что он делает, он верит в то, что делает, — заявил Амосов.

За утверждение представленной кандидатуры проголосовали 47 из 49 присутствовавших депутатов. Один депутат воздержался, один не голосовал.

Главой комитета по транспорту Поляков работал с 2020 года. До этого почти семь лет руководил АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области". Еще раньше был председателем совета директоров Кировского завода.

Кирилл Поляков — сын одного из основателей молочного предприятия "Петмол" Валентина Полякова. В возрасте 22 лет он стал коммерческим директором компании "Торговля от "Петмола"", а в 30 лет возглавил Заксобрание Ленинградской области, став самым молодым в стране главой регионального парламента.

Сергей Еремеев