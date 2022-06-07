На Петроградской стороне появился памятник фронтовому кинооператору

У входа на территорию киностудии "Ленфильм" в Петербурге накануне установили памятник, смотрящий на Каменноостровский проспект. Изваяние в человеческий рост изображает фронтового кинооператора. Авторами работы, посвященной кинодокументалистам XX века, стали сотрудники мастерской "Невский баталист", передает телеканал Piter.tv. Скульптура предваряет вход на инсталляцию под названием "Пропавшие в кинохронике".

Отметим, что в апреле городские чиновники объявили о планах создания на территории "Ленфильма" целой 300-метровой пешеходной зоны между Каменноостровским и Кронверкским проспектами, состоящей из мастерских, кафе и летнего кинотеатра.

фото: piter.tv