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Новости 12:30

На Петроградской стороне появился памятник фронтовому кинооператору

фото ЗакС политика На Петроградской стороне появился памятник фронтовому кинооператору

У входа на территорию киностудии "Ленфильм" в Петербурге накануне установили памятник, смотрящий на Каменноостровский проспект. Изваяние в человеческий рост изображает фронтового кинооператора. Авторами работы, посвященной кинодокументалистам XX века, стали сотрудники мастерской "Невский баталист", передает телеканал Piter.tv. Скульптура предваряет вход на инсталляцию под названием "Пропавшие в кинохронике".

Отметим, что в апреле городские чиновники объявили о планах создания на территории "Ленфильма" целой 300-метровой пешеходной зоны между Каменноостровским и Кронверкским проспектами, состоящей из мастерских, кафе и летнего кинотеатра.

фото: piter.tv


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