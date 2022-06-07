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Новости 12:56

Бельский и Беглов вручили паспорта в Мариинском дворце

фото ЗакС политика Бельский и Беглов вручили паспорта в Мариинском дворце

В перерыве заседания Заксобрания Петербурга 7 июня его председатель Александр Бельский и губернатор Александр Беглов вручили паспорта семи юным петербуржцам.

— У нас великая, свободная, красивая, могучая страна. И вы являетесь её наследниками, — сказал им Беглов.

Бельский отметил, что паспорт — не просто бумажка, а документ, который говорит о принадлежности к стране и городу.

— С этого момента вы становитесь взрослыми людьми. У вас появляется ответственность, — добавил спикер.

Ранее Беглов представил в Мариинском дворце Кирилла Полякова в качестве кандидата на должность вице-губернатора. Парламент проголосовал за его утверждение.

Сергей Еремеев


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