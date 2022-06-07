Деньги из бюджета Петербурга смогут направлять НКО, действующим в других городах

Парламент Петербурга 7 июня принял сразу в трех чтениях поправки в городской закон о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

Согласно одной из них, если раньше финансировать из городского бюджета можно было только НКО, осуществляющие свою деятельность в Петербурге, то теперь — зарегистрированным в Петербурге.

Таким образом получить бюджетную поддержку сможет, к примеру, "Фонд Победы", через который Смольный планирует финансировать восстановительные работы в занятом российскими войсками Мариуполе. О возрождении этого фонда ранее в телеинтервью каналу "78" говорил губернатор Александр Беглов.

Сергей Еремеев