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Новости 15:49

Дмитрий Глуховский раскрыл подробности своей "первой уголовки"

фото ЗакС политика Дмитрий Глуховский раскрыл подробности своей "первой уголовки"

Писатель Дмитрий Глуховский, об объявлении которого МВД в розыск стало известно днем 7 июня, рассказал, с чем связано его преследование. В своем Telegram-канале литератор выложил скан ходатайства Следственного комитета о заключении его под стражу.

Поводом для преследования по ч.2 ст. 207.3 УК (дискредитация Вооруженных сил) стал один из пацифистских постов в аккаунте писателя в социальной сети. Глуховский добавляет, что в деле есть отягчающее обстоятельство: силовики усмотрели в его посте связанное с военной спецоперацией на Украине обвинение в адрес российского президента.

Отказываться от слов, легших в основу дела, его фигурант не намерен.

фото: вДудь / YouTube (скриншот)


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