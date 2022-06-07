Пикет в поддержку Сапеги у белорусского посольства в Петербурге прервали силовики

Сотрудники полиции задержали активиста Дмитрия Черныша возле отделения посольства Республики Беларусь в Петербурге, сообщает Telegram-канал "ПЬЯТНIЦА". Мужчина проводил одиночный пикет в поддержку осужденной россиянки Софьи Сапеги. Его акция продлилась не менее получаса. Вероятно, его везут в 76-й отдел полиции для составления протокола за нарушение правил обеспечения режима повышенной готовности (ст. 8.6.1 КоАП СПб).

Черныш решил встать в одиночный пикет из-за недовольства бездействием российских дипломатов, которые не смогли поспособствовать экстрадиции Сапеги на родину. В начале мая девушку осудили в Беларуси на шесть лет. Она якобы была причастна к администрированию Telegram-чата, в котором публиковались персональные данные силовиков.

Напомним, Софью Сапегу задержали в мае 2021 года. Для этого белорусские силовики вынудили пассажирский самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, сделать незапланированную посадку в Беларуси. На борту вместе с Сапегой находился бывший редактор оппозиционного издания NEXTA Роман Протасевич.

Константин Леньков