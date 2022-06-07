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У посольства Беларуси в Петербурге прошёл пикет в поддержку россиянки Сапеги

фото ЗакС политика У посольства Беларуси в Петербурге прошёл пикет в поддержку россиянки Сапеги

Днём 7 июня у петербургского отделения посольства Беларуси активист Дмитрий Черныш вышел с одиночным пикетом в поддержку россиянки Софьи Сапеги. У него на плакате был призыв освободить осужденную девушку.

Черныш рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, что возмущен бездействием российских властей, которые никак, по его мнению, не попытались защитить гражданку России. 

Ни сотрудников полиции, ни работников посольства во время акции поблизости не оказалось.

Напомним, Сапегу вместе с экс-главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем задержали в мае 2021 года. Для этого белорусские власти вынудили пассажирский самолет, летевший из Афин в Вильнюс, сделать  посадку в Беларуси. В мае 2022 года белорусский суд назначил россиянке шесть лет колонии. Ее признали виновной по семи статьям местного Уголовного кодекса. Среди предъявленных обвинений: разжигание вражды, а также публикация данных силовиков. По версии следствия, она якобы вела протестный Telegram-чат. 

Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему "жалко девочку". Он допустил, что Сапега может отбывать своё наказание в России. В Кремле комментировать решение суда не стали

Константин Леньков


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