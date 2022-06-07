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Новости 16:21

ЗакС возродил старый формат пресс-подходов

фото ЗакС политика ЗакС возродил старый формат пресс-подходов

Традиционный брифинг в перерыве заседания Заксобрания Петербурга 7 июня прошел в обновленном виде. Из Синего зала пресс-подход перенесли в Ротонду Мариинского дворца.

После спикера ЗакСа Александра Бельского на вопросы ответили представители всех парламентских фракций. Первыми - единороссы, последними - "Яблоко". 

- В таком формате мы теперь всегда будем проводить итоговую пресс-конференцию после заседания Законодательного собрания, - объявил журналистам Бельский. 

Подобные подходы проводились и в прежние созывы. Формат был изменен в годы управление Заксобранием Вячеславом Макаровым. Брифинги перенесли в Синий зал и в них стал участвовать только спикер.


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