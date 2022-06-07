"Город не стоял": Беглов об итогах снежной зимы

Губернатор Александр Беглов на заседании правительства Петербурга 7 июня поблагодарил коммунальщиков за стабильную работу во время прошедшей зимы. По мнению главы города, соответствующие службы проявили себя достойно.

- Эта зима была не простой. Такого количества осадков никогда не было. Плюс мы работали в условиях пандемии. Тем не менее, с учетом того лоскутного одеяла, которое досталось нам в наследство городу, мы город не бросили. Город не стоял. Все организации работали. Тепло работало, транспорт работал, - заявил Беглов.

Глава Петербурга отметил, что есть "определенные недостатки", которые необходимо устранить. По словам Беглова, именно для этого и проводятся существующие реформы. Он выделил новый вызов, который стоит перед городом - санкции, введенные на фоне "спецоперации" на Украине. Он потребовал от подчиненных задействовать отечественные предприятия и выполнить все регламенты в полном объеме. В частности, Петербург должен быть готов к началу отопительного сезона.

Напомним, зимой Петербург столкнулся с некоторыми трудностями при устранении последствий обильных снегопадов. Не во всех районах коммунальщикам удавалось своевременно очищать улицы. Так, прокуратуры районов города с начала зимы вынесли 45 представлений руководителям предприятий, отвечающих за уборку наледи. Причинами для такой реакции надзорного ведомства становились полученные травмы петербуржцев.