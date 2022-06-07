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Новости 17:26

Смольный намерен приобрести квартиры под социальное жилье

фото ЗакС политика Смольный намерен приобрести квартиры под социальное жилье

Комитет имущественных отношений объявил 7 июня об открытии конкурса на покупку в общей сложности 276 квартир под социальное жилье. Квартиры будут приобретаться как на первичном, так и на вторичном рынке под вселение детей-сирот, детей без попечения родителей и различных категорий льготников.

Всего комитет рассчитывает приобрести 245 однокомнатных квартир и три трехкомнатные, а вместе с ними и 28 студий. В общей сложности должно получиться до 11,5 тысяч квадратных метров жилья, подсчитали чиновники. Квартиры должны располагаться в зданиях с крайним сроком ввода в 2024 году.

"Кроме того, идёт подача заявок на участие в аукционах по покупке однокомнатных квартир путём заключения договоров купли-продажи. Приобретаются квартиры, расположенные в домах не старше 1990 года постройки. Всего сейчас объявлено 30 таких электронных аукционов, общая площадь приобретаемых квартир — до 1260 квадратных метров", — сообщили в комитете.

Сегодня же Заксобрание согласилось повысить стоимость социального найма жилья с 4,14 до 10,83 рубля за метр. При этом отдельные категории съемщиков от уплаты освободят.

Фото: pixabay


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