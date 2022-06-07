Эсеры предложат поправки к законопроекту о "Большой перемене"

Лидер думской фракции справедливороссов Сергей Миронов, одобряющий идею создания общероссийского детского движения "Большая перемена" в целом, пообещал, что ко второму чтению вместе с коллегами предложит ряд существенных поправок.

"Самое главное – необходимо наполнить законопроект практическим содержанием. Почему бы, например, не предоставить участникам право бесплатно посещать кружки, секции, дополнительные занятия. Нужно уже сейчас определить, чем движение может быть интересно участникам, какие возможности, социальные лифты оно дает", - распространила пресс-служба политика его позицию.

Кроме того, Миронова не устраивает предложенное авторами название для движения.

Напомним, идеологи законопроекта хотят создать институт для воспитания у детей мировоззрения "на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей". Вступать в движение соотечественникам предлагают с шести лет. Последнее обстоятельство тоже смущает лидера "Справедливой России - За правду", полагающего, что имеет смысл поднять нижний возрастной порог.