В Петербурге уйдет с молотка бизнес-центр "Балтийский порт"

На сайте Российского аукционного дома (РАД) появилось объявление о продаже петербургского бизнес-центра "Балтийский порт", расположенного на улице Маршала Говорова, 49 в Кировском районе и относящегося к категории B+. О семиэтажном здании, построенном в 1984 году, говорится, что оно пребывает в идеальном состоянии. Стартовая цена на торгах составит 440 млн рублей. На сегодняшний день 98% площадей бизнес-центра сдается в аренду, что приносит 62,5 млн рублей ежегодно.

"Мы предлагаем приобрести готовый арендный бизнес со стабильным денежным потоком, не требующий вложений в модернизацию и усилий по привлечению арендаторов. Это позволит инвестору максимально быстро обеспечить возврат средств и окупаемость проекта", - считает замглавы департамента продаж РАД Дарья Гончарова.

Среди преимуществ объекта, занимающего 7,9 тысяч кв. метров, также называется его высокая транспортная доступность. Аукцион назначен на 30 июня.