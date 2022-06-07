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Антимонопольщики отказались пересматривать итоги торгов по Конюшенному ведомству

фото ЗакС политика Антимонопольщики отказались пересматривать итоги торгов по Конюшенному ведомству

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы отказалось отменять результаты аукциона на право аренды Конюшенного ведомства,  завершившегося победой московского ООО "Бахчасарай", сообщил 7 июня "Коммерсантъ". На отмене итогов настаивало ООО "Альфа", которое — по указанию "Коммерсанта" — связывают с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным.

"Альфа" не смогла участвовать в торгах из-за отклонения организатором аукциона — Фондом имущества Санкт-Петербурга — поданной компанией заявки. Аналогичным образом к торгам не были допущены ООО "Бимс" и АО "Футуро", их жалобы городское УФАС также проигнорировало.

Как сообщили "Коммерсанту" в "Альфе", компания намерена опротестовать решение УФАС в арбитражном суде.

Торги на право аренды Конюшенного ведомства по программе "Рубль за метр" состоялись 30 мая, к участию в них были допущены ООО "СПб развитие" и ООО "Бахчасарай". Обе компании, по данным СМИ, связаны с именем столичного девелопера Года Нисанова (сам он подобные сведения опровергает).

Программа "Рубль за метр" предполагает передачу в аренду на 49 лет исторического памятника при условии его реставрации. После завершения работ арендатор получает возможность пользоваться зданием, выплачивая городу по одному рублю за каждый квадратный метр постройки.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга/ "ВКонтакте"


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