Антимонопольщики отказались пересматривать итоги торгов по Конюшенному ведомству

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы отказалось отменять результаты аукциона на право аренды Конюшенного ведомства, завершившегося победой московского ООО "Бахчасарай", сообщил 7 июня "Коммерсантъ". На отмене итогов настаивало ООО "Альфа", которое — по указанию "Коммерсанта" — связывают с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным.

"Альфа" не смогла участвовать в торгах из-за отклонения организатором аукциона — Фондом имущества Санкт-Петербурга — поданной компанией заявки. Аналогичным образом к торгам не были допущены ООО "Бимс" и АО "Футуро", их жалобы городское УФАС также проигнорировало.

Как сообщили "Коммерсанту" в "Альфе", компания намерена опротестовать решение УФАС в арбитражном суде.

Торги на право аренды Конюшенного ведомства по программе "Рубль за метр" состоялись 30 мая, к участию в них были допущены ООО "СПб развитие" и ООО "Бахчасарай". Обе компании, по данным СМИ, связаны с именем столичного девелопера Года Нисанова (сам он подобные сведения опровергает).

Программа "Рубль за метр" предполагает передачу в аренду на 49 лет исторического памятника при условии его реставрации. После завершения работ арендатор получает возможность пользоваться зданием, выплачивая городу по одному рублю за каждый квадратный метр постройки.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга/ "ВКонтакте"