Всемирный банк в 2022 году ожидает падения ВВП России на 8,9%

Всемирный банк ухудшил свой прогноз относительно состояния российской экономики в 2022 году, сообщил 7 июня "Коммерсантъ". Если раньше организация ожидала роста ВВП страны на 2,4% по сравнению с 2021 годом, то теперь прогнозирует падение на 8,9%.

По прогнозу Всемирного банка, ВВП России будет снижаться не только в 2022, но и в 2023 году, а некоторый рост продемонстрирует только в 2024-м. "По прогнозам, объем производства в России сократится на 8,9% в 2022 году, что отражает резкое падение внутреннего спроса и сокращение экспорта. Ожидается, что ВВП России продолжит сокращаться в 2023 году на 2%, поскольку влияние частичного нефтяного эмбарго на экспорт российской нефти в ЕС снижает чистый экспорт", — цитирует "Коммерсантъ" раздел обзора "Перспективы мировой экономики", посвященный Европе и Центральной Азии.

В документе также говорится о падении производства в России из-за введенных санкций. Также в тексте содержится предположение о возможности подорожания сырьевых товаров и ослабления внешнего спроса со стороны еврозоны.

В конце мая глава Счетной палаты Алексей Кудрин допустил, что на перестройку российской экономики в нынешних реалиях может потребоваться до двух лет.

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