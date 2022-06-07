Госдума приняла в первом чтении законопроект о детском движении "Большая перемена"

Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект о создании всероссийского детского движения под названием "Большая перемена".

Среди целей, которые преследуют авторы идеи, в пояснительной записке указывается "содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи", а также "подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей".

В организацию на добровольной основе, по задумке авторов (ими стали одиннадцать депутатов и три сенатора), смогут вступать россияне начиная с шестилетнего возраста. Ее филиалы будут представлены на региональном, муниципальном уровнях и в каждом образовательном учреждении. Авторы допускают, чтобы наблюдательный совет движения возглавил действующий президент страны.

Как следует из паспорта законопроекта на сайте федерального проекта, у народных избранников есть шесть дней на то, чтобы представить поправки к тексту инициативы. О желании внести в документ коррективы ранее заявил лидер справедливороссов Сергей Миронов: ему, в частности, не нравится название движения, а также ранний возраст вступления в организацию.