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РИА "Новости": Референдум о вхождении Запорожья в состав РФ пройдёт в нынешнем году

фото ЗакС политика РИА "Новости": Референдум о вхождении Запорожья в состав РФ пройдёт в нынешнем году

Член главного совета установленной РФ военно-гражданской администрации Запорожской области Украины Владимир Рогов объявил, что референдум о вхождении данной территории в состав России пройдёт уже в нынешнем году, делится РИА "Новости".

По словам Рогова, власти уже начали подготовку в проведению народного плебисцита.

"Референдум пройдет в текущем году. Подготовка займет несколько месяцев. Формулировка вопросов предстоящего референдума будет представлена в ближайшее время. Подавляющее число жителей нашей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России", - высказался в разговоре с РИА "Новости" Рогов.

Чиновник уверен, что референдум должен пройти как можно раньше. Так, по его мнению, думают и жители украинского региона.

Ранее, напомним, в Совете Федерации предположили, что референдумы о вхождении в РФ Донбасса, Херсона и Запорожья могут пройти в течение года.


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