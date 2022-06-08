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Новости 10:54

Утро для ряда петербургских судов началось с эвакуации после получения "взрывоопасного" письма

фото ЗакС политика Утро для ряда петербургских судов началось с эвакуации после получения "взрывоопасного" письма

Выборгский, Красногвардейский и Октябрьский районные суды Петербурга вынуждены были прервать рабочий день после получения письма о якобы имеющихся в зданиях взрывных устройствах, сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Сотрудников инстанций и посетителей временно эвакуировали.

"У кого-то письмом на электронную почту требуют 2 000 000 рублей, кого-то предупредили районные УМВД", - уточнили судебной в пресс-службе.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов для проведения проверки.

Напомним, несколькими днями ранее лжеминеры вынудили эвакуироваться обитателей общежитий СПбГУ.


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