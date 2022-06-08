Неизвестные подожгли военкомат во Владивостоке

Полиция выясняет обстоятельства ночного поджога военкомата на улице Уборевича во Владивостоке, пишет "Комсомольская правда". В результате инцидента пострадала только внешняя обшивка исторического здания.

По предварительной информации, к поджогу могут быть причастны двое мужчин, которые кинули бутылку в стену дома, где находится призывной пункт, бутылку с зажигательной смесью. Происходящее они снимали на видео.

Местные правоохранители устанавливают личности подозреваемых.

Не так давно, напомним, силовики задержали в разных городах двух мужчин, которые также подозреваются в поджогах военкоматов.

За последние полтора месяца удачные и неудачные попытки поджогов зданий призывных пунктов происходили не менее чем в 15 городах.