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Новости 13:04

В России задержали сразу двух мужчин, подозреваемых в поджогах военкоматов

фото ЗакС политика В России задержали сразу двух мужчин, подозреваемых в поджогах военкоматов

Сотрудники правоохранительных органов РФ известили о задержании сразу двух мужчин, которые подозреваются в поджогах военкоматов, информирует Baza.

Так, в Тульской области ФСБ поймала Дениса Абрарова из Тольятти. Он заподозрен в причинении имущественного вреда призывному пункту в Ясногорске: там 31 мая разбили окно в учреждении и кинули внутрь бутылку с зажигательной смесью. Пожар быстро потушили. Виновника в лице Абрарова нашли спустя несколько дней, он вину в правонарушении признал, пишет Baza.

Кроме того, в Московской области, в Люберцах, задержали 29-летнего Тимофея Мокия. По версии правоохранителей, он якобы может быть причастен к двум попыткам поджога призывных пунктов - 9 мая в Балашихе и 18 мая в Щёлково. В обоих случаях военкоматы пытались поджечь с помощью "коктейлей Молотова", пожар оперативно тушили.

За последние полтора месяца удачные и неудачные попытки поджогов происходили со зданиями призывных пунктов в Нижневартовске, ПодмосковьеОмскеЧереповцеРязанской областиУдмуртии


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