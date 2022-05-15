В Рязанской области попытались поджечь здание военкомата

Серия поджогов военкоматов в России продолжилась: минувшей ночью неизвестные попытались предать огню здание военного комиссариата, расположенного в поселке Пронск Рязанской области. Как пишет Baza, попытка злоумышленников сорвалась, и огонь не смог распространиться: поджечь безуспешно пытались сначала дверь, а потом окно.

По факту инцидента возбудили уголовное дело, участников нападения на здание разыскивают.

Напомним, что ранее "коктейлями Молотова" забрасывали военкоматы в Омске, Нижневартовске и Череповце.