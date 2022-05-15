ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:15

В Рязанской области попытались поджечь здание военкомата

фото ЗакС политика В Рязанской области попытались поджечь здание военкомата

Серия поджогов военкоматов в России продолжилась: минувшей ночью неизвестные попытались предать огню здание военного комиссариата, расположенного в поселке Пронск Рязанской области. Как пишет Baza, попытка злоумышленников сорвалась, и огонь не смог распространиться: поджечь безуспешно пытались сначала дверь, а потом окно.

По факту инцидента возбудили уголовное дело, участников нападения на здание разыскивают.

Напомним, что ранее "коктейлями Молотова" забрасывали военкоматы в Омске, Нижневартовске и Череповце.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама