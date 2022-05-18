В Подмосковье военкомат забросали бутылками с зажигательной смесью

В России "пострадал" очередной военкомат: ночью неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание Щелковского военного комиссариата, делится Baza. Журналисты приводят фото и видео с предполагаемого места пожара.

В результате инцидента огонь охватил два кабинета военкомата, в том числе - архив. Поиском поджигателей занимается подмосковная полиция.

Baza напоминает, что этот случай поджога, является уже как минимум двенадцатым, совершенным по всей России с начала военной "спецоперации". ЗАКС.Ру, в частности, писал о подобных событиях в Омске, Нижневартовске, Череповце, Рязанской области.