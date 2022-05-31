Военкомат в Тульской области пережил нападение с топором и попытку поджога

На здание военного комиссариата в Ясногорске (Тульская область) минувшей ночью произошло нападение, о чем сообщает медиапроект Baza. Неизвестный разбил окно топором, чтобы поджечь военкомат изнутри. Сотрудники учреждения сумели потушить пламя до того, как на помощь приехали сотрудники МЧС. Отмечается, что злоумышленник бросил топор на месте происшествия.

Напомним, что нападения на российские военкоматы на фоне военной спецоперации на Украине нынешней весной превратились в целую тенденцию. За последние полтора месяца удачные и неудачные попытки поджогов происходили со зданиями призывных пунктов в Нижневартовске, Подмосковье, Омске, Череповце, Рязанской области, Удмуртии.