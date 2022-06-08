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Новости 11:47

Суд в Петербурге запретил очередное аниме и игру про пытки выдуманного персонажа

фото ЗакС политика Суд в Петербурге запретил очередное аниме и игру про пытки выдуманного персонажа

Кировский райсуд Петербурга удовлетворил иски прокуратуры и запретил к распространению в интернете очередное аниме и интерактивную шуточную игру про пытки выдуманного персонажа, информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Так, под запрет попало аниме "Вечеринка мертвецов". Суд решил, что на странице, на которой размещён мультсериал, "содержатся неправомерные материалы, ориентированные на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению, в том числе применению насилия в отношении окружающих". Указывается, что данное аниме может негативно повлиять на неокрепший детский разум и психику и сильно травмировать их.

Кроме того, суд постановил ограничить доступ к интерактивной игре про издевательства над мультперсонажем "Пытка троллфейса".

Напомним, последний раз суды вспоминали про аниме осенью прошлого года: тогда ограничили доступ к "Загадке истории дьявола".


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