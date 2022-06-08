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Новости 11:59

Полюстровский рынок продадут в частные руки без проведения аукциона

фото ЗакС политика Полюстровский рынок продадут в частные руки без проведения аукциона

Петербургские чиновники решили избавиться от имущества в виде Полюстровского (Кондратьевского) рынка и продать его в частную собственность, о чем пишет "Деловой Петербург". Газета ссылается на распоряжение комитета имущественных отношений.

Аукцион проводить не будут, а сумма сделки составит 319 млн рублей, что, по наблюдениям издания, превращает ее в одну из самых крупных сделок, совершенных по такой процедуре. Покупателем выступает сегодняшний арендатор площадей рынка – ООО "Полюстровский рынок потребительской кооперации". В течение пяти лет, если покупатель согласится на предложенные условия, он выплатит всю сумму частями.

Согласно действующим документам, новый собственник участка (сам рынок – 4,7 тысяч кв. метров и почти 4 тысячи кв. метров земли под ним) вправе будет снести рынок и застроить территорию жильем.


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