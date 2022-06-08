В Кремле исключили проведение "прямой линии" с Путиным в июне

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что дата проведения "прямой линии" Владимира Путина с россиянами в нынешнем году пока не определена.

"Прямая линия с президентом не может состояться в этом месяце... Сроки пока не определены, но активная подготовка ведётся и с технической точки зрения, и содержательной точки зрения", - приводит ответ чиновника РИА "Новости".

По словам Пескова, речь идет о чрезвычайно "сложном и объемном" мероприятии, требующем длительной подготовки.

На прошлой неделе Песков допустил, что традиционный разговор президента с населением состоится вскоре после окончания Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 15 по 18 июня. На ПМЭФ-2022 ожидается выступление Путина.