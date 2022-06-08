Врио главы петербургского комитета по транспорту назначен Валентин Енокаев

Исполняющим обязанности главы петербургского комитета по транспорту назначили Валентина Енокаева, информирует пресс-служба ведомства в среду, 8 июня.

До сегодняшнего дня чиновник занимал пост первого замруководителя комтранса.

Валентин Енокаев родился в Ленинграде в 1984 году. Является выпускником "Военмеха". В "нулевых" был трудоустроен в ЗАО "Бюро техники кондиционирования и охлаждения", позднее – в ООО "Строительная компания "Импульс". В мае 2008 года получил должность в инвестиционно-строительной компании "Ленподземпроект" (будущий "Геоизол"). Уже в 2013 году начал руководить управлением развития транспортной инфраструктуры дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области, став замглавы ведомства. Кроме того, Енокаев является победителем конкурса "Лидеры России".

Напомним, что место главы комитета по транспорту стало вакантным после того, как его руководитель Кирилл Поляков получил пост вице-губернатора, освободившийся после ухода Максима Соколова.

ЗАКС.Ру рассказывал, чем известен Кирилл Поляков.

Фото: лидерыроссии.рф