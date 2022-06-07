Правительство Петербурга пополнилось опытным начальником

Кирилл Поляков (фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру)

Глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков, успевший поработать и чиновником, и депутатом, и бизнесменом, пошел на повышение. ЗакС 7 июня согласился утвердить его вице-губернатором. Нового члена правительства в парламенте никто не критиковал, только напутствовали добиваться новых инвестиций и интересовались проблемами с транспортной реформой. Новый вице-губернатор в ответ сетовал на западные санкции.

Во всем виноват Запад

В должности заместителя губернатора Кирилл Поляков, последние два года проработавший главой комтранса, будет отвечать за достаточно широкий круг вопросов. Ему поручат курировать не только его бывшее ведомство, но также комитеты по промышленной политике и по инвестициям. При этом комитет по развитию транспортной инфраструктуры в зону его ответственности входить не будет.

Такое распределение очень удивило депутатов. На утреннем знакомстве с фракциями перед пленарным заседанием у Полякова пару раз спросили, почему ему дали именно эти три комитета.

- Построение модели управления городом - это компетенция губернатора, - ответил чиновник.

Еще более популярным был вопрос о ходе транспортной реформы. Представители "Единой России", КПРФ и "Яблока" рассказали о многочисленных нареканиях от граждан. Поляков оказался готов к разговору на эту тему. Каждый раз он объяснял, что транспортная реформа - большой процесс, который не ограничивается заменой маршруток на новые социальные автобусы. С претензиями граждан он соглашался, но отмечал, что их становится всё меньше. В качестве главной причины сбоев с обновлением транспортного состава Поляков назвал западные санкции.

- Основная проблема - возможности производителей с учетом того санкционного давления, которое сейчас оказывается на Санкт-Петербург, своевременно произвести необходимый для нас подвижной состав, - заявил чиновник.

Лидер "яблочников" Александр Шишлов спросил у Полякова про нанесение Z-символики на общественный транспорт. По неподтвержденной информации, такая патриотическая инициатива исходила от руководства комтранса. Однако Поляков заверил, что решение об украшении автобусов и подземки символами "специальной военной операции" принадлежит трудовым коллективам и профсоюзам. "Яблоко" намерено направить новому вице-губернатору письмо с просьбой предоставить подробную информацию об этих решениях, сообщил ЗАКС.Ру депутат Борис Вишневский.

В целом депутатов, причем как единороссов, так и представителей других фракций, ответы на их вопросы устроили. О Полякове они отзывались как о человеке компетентном. Даже предпочли не заметить, что глава комитета по транспорту дважды упомянул станцию метро "Комендантский аэродром", которой в городе не существует.

Рожденный руководить

Свой трудовой путь Кирилл Поляков начал в 22 года - и сразу с руководящей должности. Окончив Ленинградский технологический институт холодильной промышленности, сын сооснователя крупнейшего в регионе молокозавода "Петмол" Валентина Полякова в 1995 году стал коммерческим директором компании "Торговля от "Петмола". Спустя шесть лет он возглавил предприятие "Агро-Петмол-Инвест". В том же 2001 году молодой предприниматель впервые избрался депутатом Заксобрания Ленобласти, а уже через полтора года возглавил ЗакС, став самым молодым спикером регионального парламента в России.

Леноблзаксом Поляков руководил по 2007 год. Параллельно успевая быть координатором "Молодой гвардии Единой России" по Северо-Западу. В 2009 году бывшего парламентария в возрасте 36 лет избрали председателем совета директоров Кировского завода. В 2012-2013 годах Поляков недолго возглавлял инвестиционную компанию "Интерпром".

Новый виток в его карьере случился в 2013 году. После того как выходец из Смольного Максим Соколов получил должность министра транспорта в правительстве Дмитрия Медведева. Поляков стал советником министра по Северо-ападу и генеральным директором АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области". На базе этой организации координируется развитие транспортных артерий двух соседних регионов. В разгар подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года Поляков отвечал за транспорт на российском мундиале.

20 декабря 2019 года Соколов стал вице-губернатором Петербурга. Через четыре месяца он представил коллективу курируемого им комитета по транспорту нового руководителя - своего соратника Полякова.

Главе комитета предстояло заняться вопросом интеграции электропоездов с системой городского транспорта, отвечать за транспортную реформу, развитие системы платных парковок в центре города и объяснять гражданам, почему каждый год дорожает проезд в автобусах и метрополитене. При Полякове разовый проезд в петербургском метро стал дороже, чем в московском.

На вопрос ЗАКС.Ру, что особенно удалось в должности главы комитета, а с чем возникли проблемы, новый вице-губернатор ответил, что итоги подводить еще рано. Но тут же добавил:

- Что удалось запустить - это начало транспортной реформы. Она началась еще в прошлом году. Беспрецедентное обновление подвижного состава, которого не было практически на протяжении 10 лет… Запуск этих проектов - это была достаточно сложная задача. В том числе благодаря губернатору мы получили средства федерального бюджета на реализацию многих наших проектов, и инфраструктурных, и транспортных.

Депутаты - за

На пленарном заседании Полякова представил губернатор Александр Беглов. Каждое его появление в Мариинском дворце становится все более торжественным. На этот раз как только перед главой города открылись двери в Большой зал, специально обученная сотрудница аппарата ЗакСа объявила в микрофон, что пришел губернатор. Депутаты тут же встали со своих мест - к этому за последние три года все уже привыкли. Сидеть, по наблюдениям корреспондента ЗАКС.Ру, остались только Шишлов, Вишневский и Михаил Амосов из фракции "Справедливая Россия - За правду".

- Кирилл Валентинович обладает высокими деловыми и личными качествами. Он наладил эффективный диалог с транспортными организациями и поставщиками новых автобусов на газомоторном топливе, - охарактеризовал Беглов своего будущего зама.

Долго мучить Полякова вопросами депутаты не стали. В основном повторили то, о чем за полтора часа до этого говорили кулуарно. Некоторые, обращаясь к чиновнику, не скрывали своих восторженных эмоций.

- Мы все знаем, с какой уверенностью и самоотдачей вы способны трудиться во имя города и жителей Санкт-Петербурга. Очень хочется пожелать вам, чтобы вы смогли распространить потенциал и на другие вверенные вам направления деятельности. Особенно - на инвестиции, - умудрился вставить комплимент и пожелание в свой вопрос Дмитрий Панов из "Новых людей".

Единственным депутатом, записавшимся выступать по кандидатуре Полякова, был оппозиционер Амосов. И тот вышел на трибуну, чтобы похвалить чиновника и заявить, что его фракция проголосует за утверждение. Голосовавших против, впрочем, вообще не нашлось. Хотя кто-то один воздержался.

Однако не все депутаты поддержали кандидатуру Полякова из больших симпатий к нему. Некоторые руководствовались принципом "коней на переправе не меняют". Раз Поляков начинал транспортную реформу с Соколовым - он и должен ее курировать.

- Мы получаем нарекания от граждан по транспортной реформе. Понятно, что не все гладко и кто-то должен нести ответственность. Поскольку он был причастен к этому вопросу, логично, что он будет продолжать отвечать за реализацию транспортной реформы в нашем городе. По тем ответам, которые он давал, показал полное знание вопроса, - объяснил свою позицию лидер фракции КПРФ Роман Кононенко.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников