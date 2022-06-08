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Новости 14:35

В Кремле приветствуют появление площади в честь ЛНР

фото ЗакС политика В Кремле приветствуют появление площади в честь ЛНР

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков одобрил присвоение площади у посольства США в Москве имени в честь самопровозглашённой Донецкой народной республики, пишет "Интерфакс". В то же время для уравновешивания было бы неплохо, если бы в столице появился топоним с именем Луганской народной республики, считает чиновник.

"Мне как москвичу итоговый вариант нравится. И мне как москвичу, конечно, хотелось бы, чтобы одновременно с этим сразу была бы выбрана [территория для названия] "Площадь Луганской народной республики", - выразил мнение Песков.

Напомним, ранее завершилось голосование по выбору имени для площади у посольства США в Москве: с результатом в 44,69% победил топоним "площадь Донецкой народной республики". 


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