В ходе ПМЭФ Смольный рассчитывает на подписание свыше 40 соглашений

Петербургские чиновники на рабочем совещании по подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму обсудили соглашения, которые городское правительство намерено заключить 15–18 июня. Как сообщает пресс-служба Смольного, таковых насчитывается более сорока. Примерно половина соглашений — инвестиционные и ориентированные на отечественных контрагентов.

"Заявки на участие в его работе подали делегации из 69 стран, в том числе из недружественных государств, поэтому к форуму будет приковано внимание мирового сообщества", - отметил губернатор Александр Беглов.

По его словам, подготовка к мероприятию не отстает от графика. В ходе ПМЭФ, в числе прочего, проведут 13 дискуссионных сессий, посвященных научно-технологическому и инфраструктурному развитию Петербурга. Ожидается также выступление президента Владимира Путина. В рамках форума должен был состояться и концерт группы "Би-2", но его отменили.