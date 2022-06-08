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Новости 15:43

В ходе ПМЭФ Смольный рассчитывает на подписание свыше 40 соглашений

фото ЗакС политика В ходе ПМЭФ Смольный рассчитывает на подписание свыше 40 соглашений

Петербургские чиновники на рабочем совещании по подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму обсудили соглашения, которые городское правительство намерено заключить 15–18 июня. Как сообщает пресс-служба Смольного, таковых насчитывается более сорока. Примерно половина соглашений — инвестиционные и ориентированные на отечественных контрагентов.

"Заявки на участие в его работе подали делегации из 69 стран, в том числе из недружественных государств, поэтому к форуму будет приковано внимание мирового сообщества", - отметил губернатор Александр Беглов.

По его словам, подготовка к мероприятию не отстает от графика. В ходе ПМЭФ, в числе прочего, проведут 13 дискуссионных сессий, посвященных научно-технологическому и инфраструктурному развитию Петербурга. Ожидается также выступление президента Владимира Путина. В рамках форума должен был состояться и концерт группы "Би-2", но его отменили.


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