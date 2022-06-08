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Новости 10:38

"Би-2" отменили выступление на ПМЭФ

фото ЗакС политика "Би-2" отменили выступление на ПМЭФ

Группа "Би-2" решила отменить своё выступление в рамках Петербургского международного экономического форума: информация о предстоящем перфомансе музыкантов исчезла с сайта Ginza Project. Причины отмены концерта не уточняются.

Выступление должно было состояться 17 июня в ресторане "Гинза". Указывается, что входной билет на мероприятие стоил 50 тысяч рублей.

Напомним, что 28 апреля у "Би-2" экстренно отменился концерт в Омске, который должен был состояться в тот же день. СМИ писали, что это могло произойти из-за "патриотического" Z-баннера, который висел за сценой спорткомплекса "Красная звезда" и который музыканты хотели завесить чёрной тканью. Позднее был перенесён спектакль с участием "Би-2" в БКЗ.

Юбилейный, 25-й ПМЭФ, должен пройти с 15 по 18 июня.


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