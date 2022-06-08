ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:23

В Коми появится памятник в честь солдат, погибших на "спецоперации"

фото ЗакС политика В Коми появится памятник в честь солдат, погибших на "спецоперации"

В деревне Захарвань республики Коми собираются установить мемориал в честь российских военных, которые погибли в ходе "спецоперации", сообщает в своём паблике "ВКонтакте" администрация города Усинск.

С соответствующей инициативой выступили родственники солдата Алексея Канева, который умер на Украине.

"В память о нём и других ребятах, которые погибли, исполняя воинский долг во время специальной военной операции на Украине, в деревне установят гранитную плиту", - отчитались чиновники.

Памятник должны установить рядом с Домом культуры деревни Захарвань.

Близкие военнослужащего собираются установить плиту за свой счёт.

Напомним, ранее 8 июня стало известно, что в честь морпеха, уроженца Коми, в деревне Коровий Ручей его имя присвоят школе, где он преподавал.

Фото: Администрация МО ГО "Усинск" / "ВКонтакте"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама