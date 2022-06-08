В Коми появится памятник в честь солдат, погибших на "спецоперации"

В деревне Захарвань республики Коми собираются установить мемориал в честь российских военных, которые погибли в ходе "спецоперации", сообщает в своём паблике "ВКонтакте" администрация города Усинск.

С соответствующей инициативой выступили родственники солдата Алексея Канева, который умер на Украине.

"В память о нём и других ребятах, которые погибли, исполняя воинский долг во время специальной военной операции на Украине, в деревне установят гранитную плиту", - отчитались чиновники.

Памятник должны установить рядом с Домом культуры деревни Захарвань.

Близкие военнослужащего собираются установить плиту за свой счёт.

Напомним, ранее 8 июня стало известно, что в честь морпеха, уроженца Коми, в деревне Коровий Ручей его имя присвоят школе, где он преподавал.

Фото: Администрация МО ГО "Усинск" / "ВКонтакте"