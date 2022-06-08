Голосование в Молодежный парламент Петербурга продлили

Выборы кандидатов в Молодежный парламент Петербурга продлили до 13 июня, сообщил в соцсетях спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

Онлайн-голосование ведется на сайте Заксобрания, который несколько дней подвергался хакерским атакам. В пресс-службе городского парламента ЗАКС.Ру сообщили, что атаки время от времени продолжаются и перенос связан с угрозами стабильной работе сайта.

Изначально голосование планировалось закончить еще 6 июня. Затем срок отложили на день, а затем еще на один день.

Ранее в Мариинском дворце состоялся второй этап отбора в Молодежный парламент.