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Выборы 2021

Новости 16:54

Голосование в Молодежный парламент Петербурга продлили

фото ЗакС политика Голосование в Молодежный парламент Петербурга продлили

Выборы кандидатов в Молодежный парламент Петербурга продлили до 13 июня, сообщил в соцсетях спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

Онлайн-голосование ведется на сайте Заксобрания, который несколько дней подвергался хакерским атакам. В пресс-службе городского парламента ЗАКС.Ру сообщили, что атаки время от времени продолжаются и перенос связан с угрозами стабильной работе сайта.

Изначально голосование планировалось закончить еще 6 июня. Затем срок отложили на день, а затем еще на один день.

Ранее в Мариинском дворце состоялся второй этап отбора в Молодежный парламент.  


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