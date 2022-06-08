В Москве чиновники отозвались на жалобы граждан и предписали убрать баннер с Z и V с офиса "СР – За правду"

Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов пожаловался, что после "многочисленных обращений граждан" столичная инспекция по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы обратилась к ним с требованием убрать со здания, где находится офис партии, самовольно вывешенный баннер в поддержку "спецоперации". Сетования парламентария приведены в его Telegram-канале.

По его словам, чиновники "придрались" к использованию на постере георгиевской ленты: якобы 9 мая уже давно прошло, поэтому её использование неактуально. На баннере в обрамлении ленты изображён логотип партии и написаны английские Z и V.

"Я очень сомневаюсь в реальности этих обращений и этих граждан. Что, кстати, очень жаль — хотелось бы посмотреть им в глаза и узнать, что же их так возмущает и заставляет осаждать челобитными рекламную инспекцию", – переживает Миронов.

Напомним, не так давно эсер лично побывал на юго-востоке Украины и переждал местным жителям лекарства и экземпляры своей книги.

Фото: Сергей Миронов / Telegram