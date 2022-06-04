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Новости 11:43

Миронов пообещал добиться строительства в Донецке нового корпуса больницы

фото ЗакС политика Миронов пообещал добиться строительства в Донецке нового корпуса больницы

Лидер справедливороссов Сергей Миронов стал еще одним думским депутатом, посетившим юго-восток Украины после начала российской военной спецоперации на этой территории. Как сообщает пресс-служба политика, он приехал в Донецк с тем, чтобы передать лекарства жителям, и выразил заинтересованность в скорейшем появлении в городе нового корпуса детской больницы, которого здесь ожидают годами.

"У нас в понедельник будет встреча с вице-премьером Татьяной Голиковой. Мы этот вопрос поднимем. Обещаю, что этот корпус у вас будет. Деткам надо лечиться, а пока им тесновато", - произнес партийный руководитель.

Вместе с медикаментами Миронов раздал жителям Донецка экземпляры своей книги, адресованной детям.

Отметим, что на минувшей неделе городами-побратимами стали Петербург с Мариуполем и Москва с Луганском.


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