В Петербурге выпустили карты "Подорожник" с изображением Петра I

По случаю празднования 350-летия со дня рождения императора Петра I в Петербурге 9 июня поступит в продажу специальная партия электронных проездных "Подорожник", о чем говорится на сайте учреждения "Организатор перевозок", подведомственного Смольному.

Дизайн карт к юбилею основателя Петербурга будет двух видов. Один из вариантов карты представляет собой монохромное изображение, а другой — полноцветное. В обоих случаях, помимо Петра, на проездном запечатлена водная стихия.

В течение года "Подорожники" уже выпускали в специальном дизайне в честь знаковых дат: таким образом было отмечено 300-летие со дня основания прокуратуры, а также 95-летие с начала регулярного автобусного движения в Петербурге.