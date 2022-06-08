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Новости 18:24

В Петербурге по делу о "фейках" про армию арестовали бывшего священнослужителя

фото ЗакС политика В Петербурге по делу о "фейках" про армию арестовали бывшего священнослужителя

Калининский районный суд Петербурга арестовал на два месяца бывшего иеромонаха РПЦ Иоанна Курмоярова, передает объединенная пресс-служба городских судов. Его обвиняют в распространении фейков о действиях Вооруженных сил (ст. 207.3 УК). В следственном изоляторе фигурант дела пробудет как минимум до 6 августа.

Напомним, что петербуржца преследуют в связи с посвященным военной спецоперации на Украине видео под названием "Кто будет в аду, а кто в раю?", которое он выложил в социальных сетях в марте.  

В прошлом году Курмоярова лишили сана из-за того, что он активно критиковал строительство храма Вооруженных сил в Подмосковье и даже жаловался на министра обороны Сергея Шойгу. После этого он устроился работать офис-менеджером.


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