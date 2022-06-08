"Воспринял это как пиар": Зинчук объяснил, почему не поддержал законопроекты против рекламы секс-услуг

Единственным депутатом Законодательного собрания Петербурга, проголосовавшим против инициатив о штрафах за расклейку объявлений с рекламой секс-услуг, был член фракции КПРФ Алексей Зинчук. Это следует из данных поименного голосования, опубликованных на сайте ЗакСа 8 июня.

Проекты поправок в федеральный закон "О рекламе" и Кодекс об административных правонарушениях внесли единороссы Павел Крупник и Денис Четырбок. Они предложили установить на общероссийском уровне штрафы за расклейку подобных листовок. Штрафы для физических лиц будут достигать 50 тысяч рублей, для организаций — 500 тысяч. Зинчук расспрашивал авторов, что считать интимным объявлением, а что нет, и ответами остался недоволен.

- Висит реклама на столбе, - рассуждал представитель КПРФ в разговоре с ЗАКС.Ру. - Там написано "Лена" и номер телефона. Это будет состав административного правонарушения? Или надо, чтобы написано "Лена, которая оказывает такие-то услуги". Непонятно, как это будет исполняться. И кто будет исполнять? Ни одного ответа не последовало. Поэтому я и голосовал "против", потому что закон неисполнимый. Я лично воспринял это как пиар, юридически необоснованный.

Зинчук отметил, что саму идею борьбы с рекламой интимных услуг поддерживает. Он считает, что лучше наделить сам ЗакС полномочием штрафовать за несанкционированную расклейку любых объявлений, вне зависимости от контекста.